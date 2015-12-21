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    Хасан Рухани посетит Францию с визитом 27-28 января

    Запланированный на ноябрь визит главы Ирана был отложен в связи с серией терактов в Париже

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани посетит Францию с официальным визитом 27-28 января. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Tribune.

    Рухани должен был совершить визит во французскую столицу 16-17 ноября. Однако он был отложен в связи с серией террористических актов в Париже 13 ноября, в результате которых погибли 130 человек и сотни были ранены.

    В воскресенье в Тегеране состоялась встреча иранского президента с председателем Сената парламента Франции Жераром Ларше, в ходе которой обсуждался предстоящий визит и темы переговоров.

    "Французские правительство и парламент придают большое значение предстоящей поездке президента Ирана в Париж", - сказал глава верхней палаты парламента. - Надеюсь, что две страны подпишут соглашения, которые будут отвечать интересам обеих стран".

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