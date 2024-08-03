Харрис отказалась от участия в дебатах с Трампом на Fox News

Предвыборный штаб вице-президента США демократа Камалы Харрис отказался от предложения бывшего американского лидера республиканца Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на площадке телеканала Fox News.

Предвыборный штаб вице-президента США демократа Камалы Харрис отказался от предложения бывшего американского лидера республиканца Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на площадке телеканала Fox News.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении штаба.

"Дональд Трамп испугался и пытается увильнуть от участия в дебатах, на которые он уже согласился, и бежит прямо на Fox News, чтобы телеканал выручил его. Ему нужно перестать играть в игры и явиться на дебаты 10 сентября, участие в которых он уже подтвердил. Вице-президент так или иначе будет там, чтобы воспользоваться возможностью выступить перед общенациональной аудиторией в прайм-тайм. Мы будем рады обсудить дальнейшие дебаты после тех, на которые обе избирательные кампании уже согласились. Мистер "в любое время, в любом месте" (Трамп - ред.) не должен иметь никаких проблем с этим, если только он не слишком боится появиться 10-го числа", - отмечается в документе.

Ранее Трамп заявил, что договорился с Fox News о проведении 4 сентября теледебатов с Харрис. Как объяснил экс-президент, предыдущая договоренность о дебатах на площадке телекомпании ABC 10 сентября больше не актуальна, поскольку из гонки вышел нынешний глава государства Джо Байден. Трамп считает, что проводить дебаты на площадке ABC невозможно из-за предвзятости этой телекомпании. Кроме того, республиканец хочет, чтобы на его дебатах с Харрис присутствовали зрители.