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Харрис опережает Трампа в большинстве колеблющихся штатов

Харрис опережает Трампа в большинстве колеблющихся штатов Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис опережает своего оппонента-республиканца Дональда Трампа по уровню поддержки среди населения большинства колеблющихся штатов.
Другие страны
14 августа 2024 г. 20:24
Харрис опережает Трампа в большинстве колеблющихся штатов

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис опережает своего оппонента-республиканца Дональда Трампа по уровню поддержки среди населения большинства колеблющихся штатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного политическим бюллетенем Cook Political Report.

Согласно результатам исследования, Харрис имеет преимущество над Трампом в 5 процентных пунктов в штатах Пенсильвания и Висконсин, 4 п.п. в штате Аризона и 2 п.п. в штатах Мичиган и Северная Каролина. В штате Невада лидерство удерживает республиканец, опережая действующего вице-президента страны на 5 п.п., а в штате Джорджия уровень поддержки обоих кандидатов одинаков.

Отмечается, что в общей сложности Харрис удерживает лидерство над Трампом в 2 п.п - ее готовы поддержать 46% опрошенных, а ее оппонента - 44%. Еще 5% респондентов намерены отдать свой голос за независимого кандидата Роберта Кеннеди - младшего.

Аналитики полагают, что позиции Харрис укрепило "сплочение демократов вокруг нее и возросшая поддержка среди независимых избирателей".

Опрос проводился с 26 июля по 2 августа среди более 2,8 тыс. избирателей в семи колеблющихся штатах. Погрешность составила 1,87 п.п.

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Версия на азербайджанском языке Harris əksər ştatlarda Trampı üstələyir
Версия на английском языке Harris ahead of Trump in pivotal swing states

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