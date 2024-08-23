Харрис назвала свою предвыборную кампанию изнурительной

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис назвала свою предвыборную кампанию изнурительной.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис назвала свою предвыборную кампанию изнурительной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она сказала выступая перед сторонниками после своей речи на Национальном съезде демократов в Чикаго.

Харрис рассказала, что участие в президентской гонке оказалось "изнурительным" и "вдохновляющим". "Мы - темные лошадки этой гонки", - повторила она, отметив, что следующие месяцы будут "трудными и жесткими".

Нынешний президент США демократ Джо Байден 21 июля объявил о прекращении предвыборной гонки. Призывы сойти с дистанции к Байдену стали резко нарастать в стане демократов после его провального выступления на теледебатах с Трампом 27 июня. Выйдя из предвыборной гонки, Байден поддержал в качестве своей сменщицы Харрис. Окончательно ее кандидатура была утверждена демократами на съезде в Чикаго.