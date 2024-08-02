Харрис набрала необходимое для выдвижения кандидатом в президенты число голосов

Вице-президент США Камала Харрис набрала необходимое количество голосов делегатов Демократической партии, принимающих участие в онлайн-выборах, чтобы официально стать кандидатом на высший государственный пост страны.

Вице-президент США Камала Харрис набрала необходимое количество голосов делегатов Демократической партии, принимающих участие в онлайн-выборах, чтобы официально стать кандидатом на высший государственный пост страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в письменном заявлении председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон.

"Я с гордостью подтверждаю, что вице-президент Харрис набрала свыше большинства голосов всех делегатов съезда и станет кандидатом от Демократической партии после завершения голосования в понедельник", - отметил он.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако 21 июля он заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис от Демократической партии на выборах.