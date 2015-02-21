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    Террористы захватили склады химического оружия в Ливии

    Военные опасаются, что горчичный газ и зарин попадут в руки боевиков ИГИЛ

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования в Ливии захватили химическое оружие в старых хранилищах, созданных при режиме Муаммара Каддафи. Как отмечает Report, ливийские источники сообщили об этом газете "Аш-Шарк аль-Аусат".

    Захваченные склады находятся в центральном и южном пустынных районах Ливии. Ливийские военные опасаются, что горчичный газ и зарин попадут в руки боевиков террористической организации "Исламское государство".

    В частности, в Джуфре, в 600 километрах к юго-востоку от Триполи, склад химического оружия охраняют боевики из ополчения Мисраты, известного происламистскими настроениями. По некоторым сведениям, в том районе обнаружены цистерны для транспортировки ядохимикатов.

    Издание сообщило также, что получило видеозапись испытаний химического оружия, устроенного боевиками одной из группировок Ливии в 160 км к югу от Триполи. На видео видно, как боевики стреляют особым снарядом, и в результате взрыва образуется большое облако.

    По некоторым данным, после падения режима Каддафи были обнаружены тысячи тонн ядохимикатов, используемых при производстве оружия.

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