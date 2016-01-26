Хаммонд: Великобритания не будет форсировать вопрос реформ ЕС

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Британия не будет форсировать вопрос о реформировании ЕС, ставя его выше других проблем ЕС, заявил министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Вместе с тем, он подтвердил, что если соглашение будет достигнуто в феврале, референдум о членстве Британии в союзе возможен в июне.

"Это было бы неуместным с нашей стороны, и немудрым, пытаться продавить нашу повестку дня и ставить впереди других проблем, которые другие страны ЕС посчитают срочными", — сказал министр, выступая во вторник перед членами Палаты лордов.

Вместе с тем, он подтвердил, что если договоренностей о реформировании ЕС по направлениям, которые предлагает Британия, удастся достичь 18-19 февраля на заседании Евросовета, то было бы возможным проведение референдума о членстве Великобритании в ЕС в июне.

Британский премьер добивается изменения условий членства Великобритании в ЕС и реформ самого объединения, после чего — не позднее конца 2017 года — намерен провести референдум о членстве страны в Евросоюзе. Требования касаются четырех сфер: конкуренция, суверенитет, социальная политика и экономическое управление.

Председатель Евросовета Дональд Туск ранее сообщил, что соглашение, как ожидается, будет принято в феврале. Отвечая на требования Кэмерона, Туск от имени ЕС заявил, что степень интеграции стран-членов в ЕС действительно может быть разной, и признал роль национальных парламентов в принятии решений.

По его словам, ЕС также согласен с Великобританией в том, что европейская система регулирования рынка требует изменений, а также считает необходимым снизить давление на предпринимателей. Но ЕС, по его словам, пока не согласен с требованием Лондона установить четырехлетний "испытательный срок" для приехавших в Великобританию мигрантов из ЕС для доступа к социальным благам.