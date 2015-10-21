Хаменеи: Иран модифицирует реактор в Араке, когда МАГАТЭ закроет досье

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Иран осуществит модификации тяжеловодного реактора в Араке и начнет вывоз урана из страны лишь после того, как Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) закроет досье относительно деятельности страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в письме верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи президенту страны Хасану Рухани.

"Осуществление каких-либо модификаций реактора Арак и обмен ураном с зарубежными странами будет осуществлен, когда МАГАТЭ объявит о закрытии всех досье относительно предыдущей и нынешней атомной деятельности Ирана", - цитирует агентство Sputnik письмо.

В соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) Иран должен резко сократить запас своего обогащенного урана, вывести из действия и поставить под контроль МАГАТЭ подавляющую часть своих центрифуг, а также изъять ядро из тяжеловодного реактора в Араке до наступления "дня исполнения".

Ожидается, что иранский обогащенный уран будет вывозиться в Россию. Ранее российские представители заявили о том, что переговоры с Ираном по вывозу обогащенного урана идут хорошо, и подготовка к вывозу может завершиться к началу будущего года.

Представители Администрации США заявили накануне встречи комиссии, что вопрос о том, будет ли Иран вывозить обогащенный уран или снижать его концентрацию, пока не решен.