    ХАМАС запросит у США и посредников гарантии по выводу войск Израиля из Газы

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 17:55
    ХАМАС запросит у США и посредников гарантии по выводу войск Израиля из Газы

    Палестинское движение ХАМАС будет просить США и посредников гарантировать вывод израильских войск из сектора Газа и прояснить процедуру разоружения военизированных формирований радикалов в анклаве.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Maan.

    Эти вопросы будут подниматься на консультациях в Дохе по предложенному президентом США Дональдом Трампом плану урегулирования ситуации в Газе.

    По информации агентства, представители ХАМАС намерены запросить у Вашингтона "график и механизм вывода армии Израиля из сектора".

    Отмечается, что даже при общей позитивной реакции ХАМАС на предложенный Трампом план, соглашение вряд ли будет достигнуто в ближайшие дни. Об этом свидетельствуют требования, выдвигаемые палестинским движением, и возможность внесения в предложения Белого дома в связи с этими требованиями поправок.

    29 сентября Белый дом обнародовал предложенный президентом США мирный план по Газе.

