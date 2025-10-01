ХАМАС запросит у США и посредников гарантии по выводу войск Израиля из Газы

Палестинское движение ХАМАС будет просить США и посредников гарантировать вывод израильских войск из сектора Газа и прояснить процедуру разоружения военизированных формирований радикалов в анклаве.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Maan.

Эти вопросы будут подниматься на консультациях в Дохе по предложенному президентом США Дональдом Трампом плану урегулирования ситуации в Газе.

По информации агентства, представители ХАМАС намерены запросить у Вашингтона "график и механизм вывода армии Израиля из сектора".

Отмечается, что даже при общей позитивной реакции ХАМАС на предложенный Трампом план, соглашение вряд ли будет достигнуто в ближайшие дни. Об этом свидетельствуют требования, выдвигаемые палестинским движением, и возможность внесения в предложения Белого дома в связи с этими требованиями поправок.

29 сентября Белый дом обнародовал предложенный президентом США мирный план по Газе.