    ХАМАС выступил против резолюции США по Газе

    • 17 ноября, 2025
    • 02:19
    Проект резолюции по сектору Газа, который США распространили среди членов Совета Безопасности (СБ) ООН, не будет способствовать улучшению ситуации в анклаве в случае его принятия.

    Как передает Report, об этом заявил телеканалу Al Jazeera представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.

    "Поправки и основные положения проекта резолюции США не направлены на стабилизацию ситуации в Газе", - заявил он. По мнению Касема, альтернативой американской резолюции станет документ, который "укрепит режим прекращения огня и [позволит сформировать] международные миротворческие силы в секторе Газа".

    Представитель ХАМАС отметил, что движение настаивает на одобрении членами СБ ООН резолюции, которая "предотвратит агрессию" Израиля в отношении сектора Газа, Западного берега реки Иордан и Иерусалима, а также обеспечит право палестинского народа на самоопределение.

    Отметим, что Совет Безопасности проголосует по подготовленному США проекту резолюции по сектору Газа 17 ноября.

