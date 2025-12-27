Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Зеленский: За последние сутки Россия запустила 500 дронов и 40 ракет по Киеву

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска запустили по Киеву почти 500 дронов и 40 ракет.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Telegram.

    "До сих пор продолжается очередной российский удар. С ночи почти 500 дронов, значительное количество "шахедов", также 40 ракет, в числе которых "Кинжалы". Основная цель атак - энергетика и гражданская инфраструктура Киева", - отметил украинский лидер.

    Зеленский подчеркнул, что в результате комбинированных российских ударов имеются попадания по жилым домам.

    "В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас продолжается ликвидация пожаров. Уже на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал в укрытиях - спасатели и ремонтники начнут работы сразу после отбоев воздушных тревог", - добавил президент.

