Зеленский: За последние сутки Россия запустила 500 дронов и 40 ракет по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска запустили по Киеву почти 500 дронов и 40 ракет.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Telegram.

"До сих пор продолжается очередной российский удар. С ночи почти 500 дронов, значительное количество "шахедов", также 40 ракет, в числе которых "Кинжалы". Основная цель атак - энергетика и гражданская инфраструктура Киева", - отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что в результате комбинированных российских ударов имеются попадания по жилым домам.

"В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас продолжается ликвидация пожаров. Уже на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал в укрытиях - спасатели и ремонтники начнут работы сразу после отбоев воздушных тревог", - добавил президент.