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ХАМАС выразило готовность к соглашению с Израилем при условии прекращении военных действий в Газе

ХАМАС выразило готовность к соглашению с Израилем при условии прекращении военных действий в Газе Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности достичь договоренностей с Израилем по урегулированию в секторе Газа в случае прекращения боевых действий израильских сил в анклаве.
Другие страны
30 мая 2024 г. 23:22
ХАМАС выразило готовность к соглашению с Израилем при условии прекращении военных действий в Газе

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности достичь договоренностей с Израилем по урегулированию в секторе Газа в случае прекращения боевых действий израильских сил в анклаве.

Как передает Report, об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном в телеграм--канале радикального движения.

Как указывается в тексте, в четверг руководство ХАМАС сообщило посредникам о своей "твердой позиции, что в случае прекращения войны и (израильской - ред.) агрессии против палестинского народа в секторе Газа движение готово достичь полного соглашения, включающего всеобъемлющие договоренности по обмену заложников" на палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.

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