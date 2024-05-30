ХАМАС выразило готовность к соглашению с Израилем при условии прекращении военных действий в Газе

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности достичь договоренностей с Израилем по урегулированию в секторе Газа в случае прекращения боевых действий израильских сил в анклаве.

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности достичь договоренностей с Израилем по урегулированию в секторе Газа в случае прекращения боевых действий израильских сил в анклаве.

Как передает Report , об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном в телеграм--канале радикального движения.

Как указывается в тексте, в четверг руководство ХАМАС сообщило посредникам о своей "твердой позиции, что в случае прекращения войны и (израильской - ред.) агрессии против палестинского народа в секторе Газа движение готово достичь полного соглашения, включающего всеобъемлющие договоренности по обмену заложников" на палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.