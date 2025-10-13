ХАМАС считает обмен пленными важным шагом на пути освобождения Палестины

Палестинское движение ХАМАС поздравило освобожденных 13 октября из израильских тюрем палестинцев и подчеркнуло необходимость продолжения сопротивления до полного прекращения оккупации сектора Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении радикального движения, распространенном в соцсети.

"Операция по обмену пленными является историческим достижением. Мы считаем это важным шагом на пути к освобождению всей палестинской земли и ее святынь", - отметили в движении.

Агрессия и голод не смогли сломить стойкости палестинцев, которые "повсеместно выражают радость по поводу достигнутой цели и выхода на свободу национальных борцов", говорится в публикации.

Радикалы ХАМАС призвали международные институты положить конец действиям Израиля в анклаве и предоставить свободу находящимся в тюрьмах палестинцам.

Отметим, что 13 октября палестинское движение и союзные с ним радикальные группировки в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа освободили 20 израильских заложников. В обмен Израиль выпустил из тюрем 1 968 палестинцев, включая 250 человек, отбывавших пожизненные сроки или приговоренных к длительному тюремному заключению.