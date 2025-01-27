О нас

ХАМАС подтвердил намерение освободить заложницу Арбель Йехуд

ХАМАС подтвердил намерение освободить заложницу Арбель Йехуд Палестинское движение ХАМАС подтвердило намерение освободить еще трех удерживаемых в секторе Газа израильских заложников, включая Арбель Йехуд, в рамках дополнительного обмена в срок до 31 января.
Другие страны
27 января 2025 г. 12:51
ХАМАС подтвердил намерение освободить заложницу Арбель Йехуд

Палестинское движение ХАМАС подтвердило намерение освободить еще трех удерживаемых в секторе Газа израильских заложников, включая Арбель Йехуд, в рамках дополнительного обмена в срок до 31 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.

"Для того, чтобы лишить [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху поводов [препятствовать] возвращению перемещенных палестинцев в северную часть сектора Газа, а также в целях решения вопроса, связанного с [возвращением на родину] удерживаемой силами сопротивления израильской заложницы Арбель Йехуд, движение ХАМАС через посредников передало [израильской стороне] предложение, предусматривающее проведение в срок до пятницы (31 января) дополнительного обмена, включающего Арбель Йехуд и еще двоих заложников", - отмечается в тексте. Согласно заявлению, планы по проведению "назначенного на субботу (1 февраля) обмена [очередной группы] из трех израильских заложников остаются неизменными".

В свою очередь власти Израиля согласились на то, чтобы процесс возвращения палестинцев на север Газы начался утром 27 января.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке HƏMAS israilli girovları azad etmək niyyətini təsdiqləyib
Версия на английском языке Hamas confirms it will release Arbel Yehoud this week

Экслюзивные новости

​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi