ХАМАС подтвердил намерение освободить заложницу Арбель Йехуд

Палестинское движение ХАМАС подтвердило намерение освободить еще трех удерживаемых в секторе Газа израильских заложников, включая Арбель Йехуд, в рамках дополнительного обмена в срок до 31 января.

Палестинское движение ХАМАС подтвердило намерение освободить еще трех удерживаемых в секторе Газа израильских заложников, включая Арбель Йехуд, в рамках дополнительного обмена в срок до 31 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.

"Для того, чтобы лишить [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху поводов [препятствовать] возвращению перемещенных палестинцев в северную часть сектора Газа, а также в целях решения вопроса, связанного с [возвращением на родину] удерживаемой силами сопротивления израильской заложницы Арбель Йехуд, движение ХАМАС через посредников передало [израильской стороне] предложение, предусматривающее проведение в срок до пятницы (31 января) дополнительного обмена, включающего Арбель Йехуд и еще двоих заложников", - отмечается в тексте. Согласно заявлению, планы по проведению "назначенного на субботу (1 февраля) обмена [очередной группы] из трех израильских заложников остаются неизменными".

В свою очередь власти Израиля согласились на то, чтобы процесс возвращения палестинцев на север Газы начался утром 27 января.