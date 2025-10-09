ХАМАС подтвердил достижение соглашения о прекращении огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале радикалов.

"ХАМАС в Шарм-эш-Шейхе провел серьезные и ответственные переговоры, по итогам которых готов объявить о заключении соглашения о прекращении войны в секторе Газа", - говорится в сообщении. Радикалы поблагодарили Египет, Катар и Турцию за приложенные усилия в качестве посредников на непрямых консультациях, а также выразили признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот "работал над прекращением огня и выводом израильских войск из Газы".