ХАМАС подтвердил достижение соглашения о прекращении огня в Газе
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 03:15
Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто.
Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале радикалов.
"ХАМАС в Шарм-эш-Шейхе провел серьезные и ответственные переговоры, по итогам которых готов объявить о заключении соглашения о прекращении войны в секторе Газа", - говорится в сообщении. Радикалы поблагодарили Египет, Катар и Турцию за приложенные усилия в качестве посредников на непрямых консультациях, а также выразили признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот "работал над прекращением огня и выводом израильских войск из Газы".
