О нас

ХАМАС передало Египту список кандидатов на вхождение в комитет по управлению Газой

ХАМАС передало Египту список кандидатов на вхождение в комитет по управлению Газой Палестинское движение ХАМАС подготовило и передало египетской стороне список кандидатов на вхождение в комитет по послевоенному управлению сектором Газа.
Другие страны
3 января 2025 г. 18:54
ХАМАС передало Египту список кандидатов на вхождение в комитет по управлению Газой

Палестинское движение ХАМАС подготовило и передало египетской стороне список кандидатов на вхождение в комитет по послевоенному управлению сектором Газа.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.

"Мы позитивно отреагировали на предложение Египта создать Комитет общественной поддержки, который бы временно занимался управлением Газой. В этой связи мы, совместно с представителями ряда палестинских фракций, сформировали список кандидатов на членство в данном органе и передали его Египту", - говорится в документе.

ХАМАС добавило, что каждый из включенных в список обладает, по мнению представителей движения, необходимыми профессиональными компетенциями и отвечает требованиям касательно его происхождения.

Одобрил ли переданный Каиру перечень кандидатов главный оппонент ХАМАС - контролирующее Западный берег реки Иордан движение ФАТХ - не сообщается.

Напомним, что 25 ноября прошлого года глава МИД Египта Бадр Абдель Аты объявил, что комитет по послевоенному управлению Газой должен будет включать в себя 10-15 уроженцев палестинского анклава, не принадлежащих ни к одной из политических фракций. Он также подчеркнул, что Комитет общественной поддержки будет заниматься насущными вопросами жителей анклава, в частности, доставкой и распределением гуманитарной помощи, однако лишь на переходный период. После этого Газа должна будет вернуться под контроль Палестинской национальной администрации (ПНА).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Самолет Аэрофлота экстренно приземлился в Ташкенте
Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте
30 декабря 2024 г. 10:09
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
30 декабря 2024 г. 10:00
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
28 декабря 2024 г. 09:50
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
30 декабря 2024 г. 14:20
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
30 декабря 2024 г. 18:22
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
30 декабря 2024 г. 08:14
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
Премьер Грузии не удивился санкциям против основателя Грузинской мечты
Премьер Грузии не удивился санкциям против основателя "Грузинской мечты"
28 декабря 2024 г. 05:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi