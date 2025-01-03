ХАМАС передало Египту список кандидатов на вхождение в комитет по управлению Газой

Палестинское движение ХАМАС подготовило и передало египетской стороне список кандидатов на вхождение в комитет по послевоенному управлению сектором Газа.

Палестинское движение ХАМАС подготовило и передало египетской стороне список кандидатов на вхождение в комитет по послевоенному управлению сектором Газа.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.

"Мы позитивно отреагировали на предложение Египта создать Комитет общественной поддержки, который бы временно занимался управлением Газой. В этой связи мы, совместно с представителями ряда палестинских фракций, сформировали список кандидатов на членство в данном органе и передали его Египту", - говорится в документе.

ХАМАС добавило, что каждый из включенных в список обладает, по мнению представителей движения, необходимыми профессиональными компетенциями и отвечает требованиям касательно его происхождения.

Одобрил ли переданный Каиру перечень кандидатов главный оппонент ХАМАС - контролирующее Западный берег реки Иордан движение ФАТХ - не сообщается.

Напомним, что 25 ноября прошлого года глава МИД Египта Бадр Абдель Аты объявил, что комитет по послевоенному управлению Газой должен будет включать в себя 10-15 уроженцев палестинского анклава, не принадлежащих ни к одной из политических фракций. Он также подчеркнул, что Комитет общественной поддержки будет заниматься насущными вопросами жителей анклава, в частности, доставкой и распределением гуманитарной помощи, однако лишь на переходный период. После этого Газа должна будет вернуться под контроль Палестинской национальной администрации (ПНА).