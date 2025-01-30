ХАМАС передал МККК израильскую заложницу

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) передали израильскую заложницу Агам Бергер Международному комитету Красного Креста (МККК) в лагере Джебалия в секторе Газа.

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) передали израильскую заложницу Агам Бергер Международному комитету Красного Креста (МККК) в лагере Джебалия в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

В ходе трансляции, которую телеканал вел с места, было видно, что Бергер села в машину МККК.

Телеканал отмечает, что остальные два заложника будут переданы позднее в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Бригады "Аль-Кассам" ранее заявили, что освободят в четверг еще троих заложников, включая Арбель Йехуд.