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ХАМАС освободит заложника с гражданством США

ХАМАС освободит заложника с гражданством США Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило, что освободит израильского заложника, обладающего также гражданством США.
Другие страны
12 мая 2025 г. 00:37
ХАМАС освободит заложника с гражданством США

Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило, что освободит израильского заложника, обладающего также гражданством США.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.

"ХАМАС в течение последних нескольких дней провел переговоры с американской администрацией и по итогам консультаций решил продемонстрировать позитивный настрой и отпустить израильского заложника Идена Александра, обладающего двойным гражданством", - говорится в сообщении. При этом в движении подчеркнули, что освобождение пленника должно стать "частью мер, прилагаемых для прекращения огня в секторе Газа", включая "открытие всех КПП" на границе с анклавом и ввоз туда гуманитарной помощи.

Когда именно заложник может быть отпущен, ХАМАС не сообщил, однако отметил, что радикалы "готовы немедленно приступить к интенсивным переговорам" по Газе и "приложить серьезные усилия для достижения соглашения о прекращении боевых действий в Газе и об обмене" израильских заложников на палестинских заключенных.

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