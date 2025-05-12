ХАМАС освободит заложника с гражданством США

Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило, что освободит израильского заложника, обладающего также гражданством США.

Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило, что освободит израильского заложника, обладающего также гражданством США.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.

"ХАМАС в течение последних нескольких дней провел переговоры с американской администрацией и по итогам консультаций решил продемонстрировать позитивный настрой и отпустить израильского заложника Идена Александра, обладающего двойным гражданством", - говорится в сообщении. При этом в движении подчеркнули, что освобождение пленника должно стать "частью мер, прилагаемых для прекращения огня в секторе Газа", включая "открытие всех КПП" на границе с анклавом и ввоз туда гуманитарной помощи.

Когда именно заложник может быть отпущен, ХАМАС не сообщил, однако отметил, что радикалы "готовы немедленно приступить к интенсивным переговорам" по Газе и "приложить серьезные усилия для достижения соглашения о прекращении боевых действий в Газе и об обмене" израильских заложников на палестинских заключенных.