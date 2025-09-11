Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    ХАМАС обвинил США в соучастии с Израилем при атаках на Катар

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 19:13
    ХАМАС обвинил США в соучастии с Израилем при атаках на Катар

    ХАМАС заявил, что нападение Израиля на его переговорщиков в Катаре было направлено на срыв переговоров о прекращении огня в секторе Газа, и обвинил США в соучастии.

    Как передает Report со ссылкой на Аl Аrabiya, об этом сообщил официальный представитель ХАМАС Фаузи Бархум во время телевизионной пресс-конференции.

    "Это преступление было... уничтожением всего переговорного процесса...  Мы утверждаем, что администрация США является полноправным соучастником этого преступления", - сказал он.

    Бархум заявил, что атака была совершена на переговорную делегацию во время обсуждения предложения президента США Трампа о прекращении огня.

    Он добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его правительство нарушили все международные законы и нормы, напав на Катар.

    "Неудавшаяся попытка Израиля убить членов делегации ХАМАС отражает стремление к иллюзорной победе", - отмечается в заявлении представителя движения.

    ХАМАС США удар по Дохе Израиль
    HƏMAS ABŞ-ni Qətərə hücumlarda İsraillə əlbir olmaqda ittiham edib

    Последние новости

    19:55

    В Агдаме арестованы четверо подозреваемых в сексуальном насилии над 16-летней девушкой

    Происшествия
    19:53

    Заседание Совбеза ООН по инциденту с БПЛА в Польше состоится 12 сентября

    Другие страны
    19:48

    ФРГ расширит патрулирование воздушного пространства над Польшей

    Другие страны
    19:33

    Представитель Госдепартамента США отправился в Армению

    В регионе
    19:32

    ВОЗ: Почти 500 тыс. афганцев нуждаются в медицинской помощи после землетрясения

    Другие страны
    19:31

    Сердар Кылыч: Зангезурский коридор имеет значение не только для Турции и Армении, но и для Центральной Азии

    В регионе
    19:28

    Польша направит 40 тысяч военных к границе с Россией и Беларусью

    Другие
    19:25

    Сменился руководитель дочерней компании АЖД

    Инфраструктура
    19:23

    Минэнерго США: В ЕС нужно заменить российский СПГ американским

    Другие страны
    Лента новостей