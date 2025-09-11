ХАМАС обвинил США в соучастии с Израилем при атаках на Катар
- 11 сентября, 2025
- 19:13
ХАМАС заявил, что нападение Израиля на его переговорщиков в Катаре было направлено на срыв переговоров о прекращении огня в секторе Газа, и обвинил США в соучастии.
Как передает Report со ссылкой на Аl Аrabiya, об этом сообщил официальный представитель ХАМАС Фаузи Бархум во время телевизионной пресс-конференции.
"Это преступление было... уничтожением всего переговорного процесса... Мы утверждаем, что администрация США является полноправным соучастником этого преступления", - сказал он.
Бархум заявил, что атака была совершена на переговорную делегацию во время обсуждения предложения президента США Трампа о прекращении огня.
Он добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его правительство нарушили все международные законы и нормы, напав на Катар.
"Неудавшаяся попытка Израиля убить членов делегации ХАМАС отражает стремление к иллюзорной победе", - отмечается в заявлении представителя движения.