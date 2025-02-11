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ХАМАС не освободит заложников, если Израиль не выполнит условия

ХАМАС не освободит заложников, если Израиль не выполнит условия Палестинское движение ХАМАС заявило, что не намерено отпускать оставшихся в секторе Газа заложников, если Израиль не выполнит положения соглашения о прекращении огня в анклаве.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 22:25
ХАМАС не освободит заложников, если Израиль не выполнит условия

Палестинское движение ХАМАС заявило, что не намерено отпускать оставшихся в секторе Газа заложников, если Израиль не выполнит положения соглашения о прекращении огня в анклаве.

Как передает Report, соответствующее заявление радикальной организации привел телеканал Al Arabiya.

"Язык угроз осложняет ситуацию и неуместен", - указали в ХАМАС в ответ на слова Трампа о том, что "разразится ад", если движение не освободит заложников 15 февраля.

"ХАМАС подтверждает приверженность соглашению по сектору Газа. Соблюдение условий сделки по Газе - единственный способ освобождения заложников", - подчеркивается в заявлении организации.

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