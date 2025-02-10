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ХАМАС назвал условие для освобождения заложников в назначенные сроки

ХАМАС назвал условие для освобождения заложников в назначенные сроки Палестинское движение ХАМАС допускает, что удерживаемые в секторе Газа заложники могут быть освобождены в назначенные сроки, однако в том случае, если за грядущие пять дней посредники принудят Израиль соблюдать все условия соглашения о прекращении огня.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 23:42
ХАМАС назвал условие для освобождения заложников в назначенные сроки

Палестинское движение ХАМАС допускает, что удерживаемые в секторе Газа заложники могут быть освобождены в назначенные сроки, однако в том случае, если за грядущие пять дней посредники принудят Израиль соблюдать все условия соглашения о прекращении огня.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.

"ХАМАС намеренно объявил о приостановке обмена за пять полных дней до его намеченной даты. Это было сделано для того, чтобы посредники смогли оказать давление на Израиль и принудить его выполнить все условия сделки, а также чтобы оставалась возможность осуществить обмен в назначенный срок", - говорится в документе.

Задержка в вопросе освобождения заложников - это "предупреждение" Израилю, чтобы тот "четко выполнял все условия соглашения", подчеркнули в ХАМАС.

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