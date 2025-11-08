ХАМАС может передать Израилю тело очередного заложника

Сегодня вечером ХАМАС может вернуть тело очередного погибшего заложника.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.

"Израиль готовится к приему тела очередного заложника", - говорится в сообщении.

Ранее источник в ХАМАС заявил СМИ, что боевики обнаружили в Рафахе еще одно тело, предположительно принадлежащее лейтенанту израильской армии Хадару Голдину.