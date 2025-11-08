Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    ХАМАС может передать Израилю тело очередного заложника

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 22:05
    ХАМАС может передать Израилю тело очередного заложника

    Сегодня вечером ХАМАС может вернуть тело очередного погибшего заложника.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.

    "Израиль готовится к приему тела очередного заложника", - говорится в сообщении.

    Ранее источник в ХАМАС заявил СМИ, что боевики обнаружили в Рафахе еще одно тело, предположительно принадлежащее лейтенанту израильской армии Хадару Голдину.

    Лента новостей