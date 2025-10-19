ХАМАС готов передать Израилю тело еще одного заложника
Другие страны
- 19 октября, 2025
- 17:11
Палестинское движение ХАМАС готово передать израильской стороне тело еще одного заложника, погибшего в секторе Газа, в случае, если для этого будут созданы подходящие условия.
Как передает Report, соответствующее заявление распространило военное крыло движения - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" в Telegram-канале ХАМАС.
"Останки еще одного заложника извлечены и могут быть сегодня же переданы (сотрудникам Красного креста - ред.) в случае, если обстановка на земле будет подходящей", - говорится в сообщении.
Последние новости
17:21
Трамп пригрозил президенту Колумбии: США сделают это некрасивоДругие
17:11
ХАМАС готов передать Израилю тело еще одного заложникаДругие страны
16:57
Азербайджан будет представлен на заседании Совета глав МИД ЕСВнешняя политика
16:50
Зеленский: Украина не собирается дарить России свои территорииДругие страны
16:39
ХАМАС заявил, что не имеет отношения к инциденту в Рафахе - ОБНОВЛЕНОДругие страны
16:21
Мануэль Нойер стал рекордсменом Бундеслиги по числу победФутбол
16:04
Нетаньяху поручил принять меры против объектов радикалов в ГазеДругие страны
15:55
СМИ: Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр времениДругие страны
15:41