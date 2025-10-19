Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    ХАМАС готов передать Израилю тело еще одного заложника

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 17:11
    ХАМАС готов передать Израилю тело еще одного заложника

    Палестинское движение ХАМАС готово передать израильской стороне тело еще одного заложника, погибшего в секторе Газа, в случае, если для этого будут созданы подходящие условия.

    Как передает Report, соответствующее заявление распространило военное крыло движения - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" в Telegram-канале ХАМАС.

    "Останки еще одного заложника извлечены и могут быть сегодня же переданы (сотрудникам Красного креста - ред.) в случае, если обстановка на земле будет подходящей", - говорится в сообщении.

