ХАМАС готов отпустить всех заложников в рамках всеобъемлющей сделки
Другие страны
- 04 сентября, 2025
- 01:22
Палестинское движение ХАМАС объявило, что готово отпустить всех удерживаемых в секторе Газа заложников в рамках всеобъемлющей сделки с Израилем, которая должна будет включать в себя полное прекращение боевых действий в анклаве.
Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.
"ХАМАС подтверждает, что готов перейти к реализации всеобъемлющей сделки, в рамках которой освободит всех заложников в обмен на согласованное число палестинских заключенных. Данное соглашение должно будет также включать в себя прекращение войны в Газе и выход оттуда израильских военных", - говорится в сообщении.
Последние новости
02:34
Армия Израиля заявила о серии ударов по объектам "Хезболлах" в ЛиванеДругие страны
02:03
В США произошло землетрясение магнитудой 6,0Другие страны
01:57
Госдеп: США и Мексика будут сотрудничать в ликвидации наркокартелейДругие страны
01:22
ХАМАС готов отпустить всех заложников в рамках всеобъемлющей сделкиДругие страны
00:44
DM: Правительство Британии снимает частные дома для нелегальных мигрантовДругие страны
00:16
СМИ: На юго-западе Сирии произошел взрывДругие страны
23:45
Число погибших при крушении фуникулера "Глория" в Лиссабоне возросло до 15 - ОБНОВЛЕНОДругие страны
23:39
Трамп пригласил Навроцкого на саммит G20 в 2026 годуДругие страны
23:21