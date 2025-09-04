Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    • 04 сентября, 2025
    • 01:22
    ХАМАС готов отпустить всех заложников в рамках всеобъемлющей сделки

    Палестинское движение ХАМАС объявило, что готово отпустить всех удерживаемых в секторе Газа заложников в рамках всеобъемлющей сделки с Израилем, которая должна будет включать в себя полное прекращение боевых действий в анклаве.

    Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

    "ХАМАС подтверждает, что готов перейти к реализации всеобъемлющей сделки, в рамках которой освободит всех заложников в обмен на согласованное число палестинских заключенных. Данное соглашение должно будет также включать в себя прекращение войны в Газе и выход оттуда израильских военных", - говорится в сообщении. 

