ХАМАС готов отпустить всех заложников в рамках всеобъемлющей сделки

Палестинское движение ХАМАС объявило, что готово отпустить всех удерживаемых в секторе Газа заложников в рамках всеобъемлющей сделки с Израилем, которая должна будет включать в себя полное прекращение боевых действий в анклаве.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"ХАМАС подтверждает, что готов перейти к реализации всеобъемлющей сделки, в рамках которой освободит всех заложников в обмен на согласованное число палестинских заключенных. Данное соглашение должно будет также включать в себя прекращение войны в Газе и выход оттуда израильских военных", - говорится в сообщении.