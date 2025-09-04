HƏMAS: Razılaşma çərçivəsində bütün girovları azad etməyə hazırıq
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 02:32
Fələstinin HƏMAS hərəkatı İsraillə anklavda hərbi əməliyyatların tamamilə dayandırılmasını nəzərdə tutan hərtərəfli saziş çərçivəsində Qəzza zolağında saxlanılan bütün girovları azad etməyə hazır olduğunu açıqlayıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə bəyanat radikalların teleqram kanalında yayılıb.
"HƏMAS təsdiq edir ki, o, razılaşdırılmış sayda fələstinli məhbus müqabilində bütün girovları azad edəcək hərtərəfli razılaşmanın həyata keçirilməsinə hazırdır. Bu razılaşma həmçinin Qəzzada müharibənin dayandırılmasını və İsrail qoşunlarının oradan çıxarılmasını da əhatə etməlidir", - məlumatda deyilir.
Son xəbərlər
02:55
ABŞ-də 6 maqnitudada zəlzələ olubDigər ölkələr
02:32
HƏMAS: Razılaşma çərçivəsində bütün girovları azad etməyə hazırıqDigər ölkələr
02:16
ABŞ və Meksika narkotik kartellərinin zərərsizləşdirilməsində əməkdaşlıq edəcəkDigər ölkələr
01:54
Britaniya hökuməti şəxsi evləri qanunsuz miqrantlar üçün icarəyə götürürDigər ölkələr
01:29
Suriyada partlayış olubDigər ölkələr
01:13
Tramp polşalı həmkarını G20-nin 2026-cı ildə keçiriləcək sammitinə dəvət edibDigər ölkələr
01:07
Zelenski Ukrayna üçün "Koreya ssenarisini" güman edirDigər ölkələr
00:48
BMT ABŞ ilə Fələstin nümayəndə heyəti üçün viza məsələsini müzakirə edibDigər ölkələr
00:34