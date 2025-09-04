İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    HƏMAS: Razılaşma çərçivəsində bütün girovları azad etməyə hazırıq

    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 02:32
    HƏMAS: Razılaşma çərçivəsində bütün girovları azad etməyə hazırıq

    Fələstinin HƏMAS hərəkatı İsraillə anklavda hərbi əməliyyatların tamamilə dayandırılmasını nəzərdə tutan hərtərəfli saziş çərçivəsində Qəzza zolağında saxlanılan bütün girovları azad etməyə hazır olduğunu açıqlayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə bəyanat radikalların teleqram kanalında yayılıb.

    "HƏMAS təsdiq edir ki, o, razılaşdırılmış sayda fələstinli məhbus müqabilində bütün girovları azad edəcək hərtərəfli razılaşmanın həyata keçirilməsinə hazırdır. Bu razılaşma həmçinin Qəzzada müharibənin dayandırılmasını və İsrail qoşunlarının oradan çıxarılmasını da əhatə etməlidir", - məlumatda deyilir.

    ХАМАС готов отпустить всех заложников в рамках всеобъемлющей сделки

