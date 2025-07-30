ХАМАС: 154 палестинца умерли от голода в секторе Газа

По меньшей мере 154 человека, в том числе 89 детей, умерли за последнее время от голода в палестинском секторе Газа.

По меньшей мере 154 человека, в том числе 89 детей, умерли за последнее время от голода в палестинском секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщило движение ХАМАС в Telegram-канале.

"На сегодняшний день от голода умерли 154 палестинца, в том числе 89 детей, сотни человек ежедневно страдают от недоедания на фоне практически полного коллапса системы здравоохранения", - говорится в заявлении.

По данным движения, в результате прекращения поставок продуктов питания, лекарств и детских смесей в анклаве страдают 40 тыс. младенцев и 60 тыс. беременных женщин.

"Большую часть помощи сбрасывают по воздуху в опасные районы, которые ранее были эвакуированы, что делает эти поставки неэффективными и ставит под угрозу жизни мирных жителей. Снятие блокады и немедленное открытие контрольно-пропускных пунктов является единственным решением, способным положить конец катастрофе в Газе", - подчеркивается в тексте.

С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все КПП, а распределение продовольствия осуществляется через систему пунктов управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе.

29 июля Минздрав Газы сообщил, что всего в результате израильской военной операции с октября 2023 года в анклаве погибли 60 034 человека, еще 145 870 были ранены.