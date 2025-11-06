Халед аль-Анани возглавил ЮНЕСКО
Другие страны
06 ноября, 2025
- 14:17
Страны-члены ЮНЕСКО в четверг утвердили Халеда аль-Анани новым гендиректором организации. Он сменил в должности гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле (Франция).
Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЮНЕСКО.
"Кандидатуру аль-Анани на прошедшей в Самарканде 43-й генеральной конференции организации поддержали представители 172 стран, "против" проголосовали двое, один воздержался", - сказано в сообщении.
Аль-Анани - видный египтолог, занимал пост министра туризма и по делам древностей в правительстве Египта.
