    Халед аль-Анани возглавил ЮНЕСКО

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 14:17
    Халед аль-Анани возглавил ЮНЕСКО

    Страны-члены ЮНЕСКО в четверг утвердили Халеда аль-Анани новым гендиректором организации. Он сменил в должности гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле (Франция).

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЮНЕСКО.

    "Кандидатуру аль-Анани на прошедшей в Самарканде 43-й генеральной конференции организации поддержали представители 172 стран, "против" проголосовали двое, один воздержался", - сказано в сообщении.

    Аль-Анани - видный египтолог, занимал пост министра туризма и по делам древностей в правительстве Египта.

    ЮНЕСКО гендиректор Халед аль-Анани

