Халед аль-Анани возглавил ЮНЕСКО

Страны-члены ЮНЕСКО в четверг утвердили Халеда аль-Анани новым гендиректором организации. Он сменил в должности гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле (Франция).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЮНЕСКО.

"Кандидатуру аль-Анани на прошедшей в Самарканде 43-й генеральной конференции организации поддержали представители 172 стран, "против" проголосовали двое, один воздержался", - сказано в сообщении.

Аль-Анани - видный египтолог, занимал пост министра туризма и по делам древностей в правительстве Египта.