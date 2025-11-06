İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Xaled əl-Ənani UNESCO-ya rəhbərlik edəcək

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2025
    • 15:31
    Xaled əl-Ənani UNESCO-ya rəhbərlik edəcək

    UNESCO-nun üzvü olan ölkələr bu gün Xaled əl-Ənanini təşkilatın yeni baş direktoru vəzifəsinə təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə UNESCO-nun məlumatında qeyd olunub.

    O, bu postda Odri Azuleni (Fransa) əvəz edəcək.

    "Təşkilatın Səmərqənddə keçirilən 43-cü baş konfransında 172 ölkənin nümayəndələri Əl-Ənaninin namizədliyini dəstəkləyib, iki nəfər "əleyhinə" səs verib, bir nəfər bitərəf qalıb", - məlumatda deyilir.

    Tanınmış misirşünas olan Əl-Ənani Misir hökumətində turizm və qədim abidələr naziri vəzifəsində çalışıb.

