Хакеры похитили и выставили на продажу документы из Оксфорда и Кембриджа

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Иранские хакеры похитили из престижных британских вузов, в том числе из Оксфорда и Кембриджа, миллионы документов, которые позже выставили на продажу в Интернете.

Как передает Report, об этом сообщает английская газета The Daily Telegraph.

Представитель Кембриджа заявил, что они в курсе проблемы и постоянно обновляют систему кибербезопасности. Сотрудник по информационной безопасности другого пострадавшего университета, Эдинбургского, сказал, что в настоящий момент вуз занимается усовершенствованием безопасности своей сети.

По данным газеты, документы были выставлены на продажу на нескольких сайтах на фарси. После оплаты через банковский перевод покупатели якобы получали копию документа на электронную почту.