Хакеры атаковали более 12 юридических и технологических фирм США

Вашингтонское отделение ФБР начало расследование хакерских атак, совершенных более чем на 12 крупных американских юридических и технологических компаний.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, одной из компаний, чьи компьютерные системы подверглись взлому в последние месяцы, стала влиятельная юридическая фирма Williams & Connolly, представляющая интересы крупных американских политиков, включая 42-го президента США Билла Клинтона и бывшую первую леди и госсекретаря Хиллари Клинтон.

Компания предупредила клиентов, что злоумышленники получили доступ к части электронной переписки, однако конфиденциальная информация похищена не была.

Как утверждает The New York Times, к атакам могут быть причастны китайские хакеры.