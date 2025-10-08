Хакеры атаковали более 12 юридических и технологических фирм США

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 04:20
    Вашингтонское отделение ФБР начало расследование хакерских атак, совершенных более чем на 12 крупных американских юридических и технологических компаний.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

    По их сведениям, одной из компаний, чьи компьютерные системы подверглись взлому в последние месяцы, стала влиятельная юридическая фирма Williams & Connolly, представляющая интересы крупных американских политиков, включая 42-го президента США Билла Клинтона и бывшую первую леди и госсекретаря Хиллари Клинтон.

    Компания предупредила клиентов, что злоумышленники получили доступ к части электронной переписки, однако конфиденциальная информация похищена не была.

    Как утверждает The New York Times, к атакам могут быть причастны китайские хакеры.

