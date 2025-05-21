Хакер в США взломал базу сервиса связи, украв данные около 60 чиновников

Хакер, взломавший сервис безопасных корпоративных переписок TeleMessage, украл данные около 60 американских чиновников, в том числе помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Хакер, взломавший сервис безопасных корпоративных переписок TeleMessage, украл данные около 60 американских чиновников, в том числе помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в сеть утекли переписки, связанные с Таможенной службой США, сотрудниками Секретной службы США и по меньшей мере одним работником Белого дома. Все сообщения датируются примерно 4 мая. Агентство также установило, что около половины утекших телефонных номеров соответствовали своим владельцам, но оно не смогло найти явно конфиденциальной информации.

Отмечается, что некоторые чаты касались планов поездок высокопоставленных американских чиновников. Один из чатов назывался "POTUS (президент США), Рим - Ватикан, правительственная пресс-служба", который относился к координации делегации США в Ватикане. В другом чате обсуждалась поездка чиновников в Иорданию.

Ряд финансовых компаний, чьи сообщения попали в сеть, подтвердили факт и подлинность утечки. В Белом доме заявили, что им известно "об инциденте с кибербезопасностью у компании Smarsh (владелец TeleMessage)", но не прокомментировали агентству информацию по поводу ее использования.