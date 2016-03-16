​Гватемала может вернуть смертную казнь

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президент Гватемалы Джимми Моралес заявил во вторник, что закон обязывает его согласиться с возможным возвращением смертной казни в качестве наказания за уголовные преступления в случае одобрения этой инициативы парламентом.

Как передает Report, заявление Моралеса приводил портал Prensa Libre.

"Президент исполняет закон, статью 18 о смертной казни, и, если конгресс республики передаст этот закон главе исполнительной власти, президент должен его исполнять, мы не обсуждаем здесь сам закон, а делаем так, чтобы он исполнялся", — приводит портал Prensa Libre заявление Моралеса.

Сейчас в Гватемале действует мораторий на смертную казнь, введенный после присоединения страны к Американской конвенции по правам человека и ее протоколу об отмене смертной казни. Однако несколько дней назад группа депутатов парламента внесла на рассмотрение предложение о возвращении этой меры наказания в уголовное производство.

Обсуждение данной темы происходит на фоне усиливающегося криминального террора в Гватемале