Гутерриш: Жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев

Жестокость радикального палестинского движения ХАМАС не может считаться основанием для коллективного наказания палестинцев.

Жестокость радикального палестинского движения ХАМАС не может считаться основанием для коллективного наказания палестинцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

"Жестокость, творимая ХАМАС, никогда не сможет оправдать коллективное наказание палестинского народа. И хотя неизбирательные ракетные обстрелы ХАМАС Израиля и использование гражданских лиц в качестве живого щита противоречат законам войны, такое поведение не освобождает Израиль от ответственности. Международное гуманитарное право включает обязанность защищать гражданское население и соблюдать принципы <...> соразмерности и осторожности", - сказал он.