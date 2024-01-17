Гутерриш заявил об утрате влияния постоянными членами Совбеза ООН

Постоянные члены Совета Безопасности ООН - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция в значительной мере утратили свой авторитет, а региональные игроки, такие как Израиль, Иран и Турция, имеют большее влияние при урегулировании конфликтов.

Постоянные члены Совета Безопасности ООН - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция в значительной мере утратили свой авторитет, а региональные игроки, такие как Израиль, Иран и Турция, имеют большее влияние при урегулировании конфликтов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такое мнение озвучил на заседании Всемирного экономического форума генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"У пятерки постоянных членов СБ ООН сегодня гораздо меньше влияния. Вы должны признать, что сегодня существуют средние державы, которые имеют больше влияния на происходящее, чем крупные державы. Такие страны, как Израиль, Иран, Турция, в недавнем прошлом оказались гораздо более влиятельными в кризисах, с которыми я имел дело, чем пять постоянных членов Совета Безопасности, которые неделями и неделями бьются, работая над текстом резолюции, в котором они могут о чем-то договориться", - сказал генсек.