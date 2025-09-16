Гутерриш: В ближайшее время прогресса по урегулированию российско-украинского конфликта не ожидается

В краткосрочной перспективе прогресса в мирном урегулировании конфликта между РФ и Украиной не ожидается.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции.

"Не оцениваю оптимистично краткосрочный прогресс в мирном урегулировании по Украине. Наша позиция очень ясна: нам необходим немедленный режим прекращения огня, но такой, который приведет к решению, основанному на Уставе ООН, международном праве и резолюциях Генеральной Ассамблеи", - подчеркнул он.

Он добавил, что позиции Украины и России сейчас во многом несовместимы. Конфликт может продолжаться еще некоторое время, особенно с драматическими последствиями для гражданского населения.

"Я не верю в скорое разрешение конфликта, потому что вижу позиции двух сторон. Они очень разные. Украина имеет законный интерес в сохранении своей территориальной целостности. И ясно, что Россия настроена на удержание крупных территорий Украины", - сказал Гутерриш.