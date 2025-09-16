Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Гутерриш: В ближайшее время прогресса по урегулированию российско-украинского конфликта не ожидается

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 20:49
    Гутерриш: В ближайшее время прогресса по урегулированию российско-украинского конфликта не ожидается

    В краткосрочной перспективе прогресса в мирном урегулировании конфликта между РФ и Украиной не ожидается.

    Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции.

    "Не оцениваю оптимистично краткосрочный прогресс в мирном урегулировании по Украине. Наша позиция очень ясна: нам необходим немедленный режим прекращения огня, но такой, который приведет к решению, основанному на Уставе ООН, международном праве и резолюциях Генеральной Ассамблеи", - подчеркнул он.

    Он добавил, что позиции Украины и России сейчас во многом несовместимы. Конфликт может продолжаться еще некоторое время, особенно с драматическими последствиями для гражданского населения.

    "Я не верю в скорое разрешение конфликта, потому что вижу позиции двух сторон. Они очень разные. Украина имеет законный интерес в сохранении своей территориальной целостности. И ясно, что Россия настроена на удержание крупных территорий Украины", - сказал Гутерриш.

    Гутерриш ООН российско-украинская война
    Quterreş: Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllində yaxın gələcəkdə irəliləyiş gözlənilmir

    Последние новости

    22:09

    Нетаньяху: Израиль создаст независимую военную промышленность

    Другие страны
    21:53

    Лига чемпионов УЕФА: Определились стартовые составы "Бенфики" и "Карабаха"

    Футбол
    21:51

    Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине за счет НАТО - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:31
    Фото

    На суде Варданян попросил допросить Пашиняна, членов Минской группы ОБСЕ и представителей МККК

    Происшествия
    21:29
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией со встречи с лидером ОАЭ

    Внешняя политика
    21:27

    Гутерриш: Состав Совбеза ООН нуждается в реформе

    Другие страны
    21:20

    ЦАХАЛ: Захват города Газа может занять несколько месяцев

    Другие страны
    21:16

    Гутерриш назвал операцию в Газе "систематическим разрушением" города

    Другие страны
    21:11

    Генсек ООН: Неделя высокого уровня предоставит возможность решить проблемы

    Другие страны
    Лента новостей