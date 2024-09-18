Гутерриш скептически оценивает вероятность отмены права вето в СБ ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш усомнился в возможности отменить возможность применения права вето в Совете безопасности организации.

Генсек ООН Антониу Гутерриш усомнился в возможности отменить возможность применения права вето в Совете безопасности организации.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об он заявил на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

"Если вы думаете, что я люблю практику применения права вето, то это не так. И я соврал бы вам, если бы сказал, что уверен в возможности добиться отмены права вето", - сказал он.

По его словам, достичь соглашения о расширение СБ ООН новыми постоянными членами проще, чем договориться об отмене права вето.

Он отметил, что надеется на прогресс по вопросам расширения Совбеза, а также на улучшение транспарентности процедур в совете и усиление роли Генассамблеи.

"Но я скептически оцениваю возможность отмены права вето", - подчеркнул генсек ООН.