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Гутерриш: Разногласия в Совбезе ООН блокируют принятие эффективных решений

Гутерриш: Разногласия в Совбезе ООН блокируют принятие эффективных решений Геополитические разногласия мешают Совету Безопасности ООН принимать эффективные решения, члены Совбеза должны работать над поиском взаимопонимания.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 20:46
Гутерриш: Разногласия в Совбезе ООН блокируют принятие эффективных решений

Геополитические разногласия мешают Совету Безопасности ООН принимать эффективные решения, члены Совбеза должны работать над поиском взаимопонимания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытых дебатах в Совбезе ООН.

"Геополитические разногласия продолжают блокировать эффективные решения. Единый совет может сделать огромное дело для мира, разобщенный совет этого не может. Крайне важно, чтобы члены совета сделали все возможное для поиска взаимопонимания", - сказал он.

Гутерриш отметил, что Совет Безопасности ООН ранее уже доказывал свою эффективность "от осуществления надзора над 11 миротворческими операциями на трех континентах до резолюций, которые помогают поставлять поток гуманитарной помощи в горячие точки мира".

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