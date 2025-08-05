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Гутерриш призвал поддержать страны, не имеющие выхода к морю

Гутерриш призвал поддержать страны, не имеющие выхода к морю Гутерриш призвал поддержать страны без выхода к морю
Другие страны
5 августа 2025 г. 11:51
Гутерриш призвал поддержать страны, не имеющие выхода к морю

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество активизировать усилия по поддержке стран, не имеющих выхода к морю.

Об этом сообщает Report со ссылкой туркменские СМИ.

"Они страдают дважды - как развивающиеся страны и как страны, лишенные доступа к морю. Это ограничивает их возможности для торговли, делает импорт дороже, снижает конкурентоспособность экспорта и затрудняет доступ к международным рынкам", - сказал Гутерриш.

Напомним, что в Туркменистане проходит Третья конференция ООН по странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3).

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi dənizə çıxışı olmayan ölkələri dəstəkləməyə çağırıb
Версия на английском языке Guterres calls for greater support for landlocked countries

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