Гутерриш призвал направлять $100 млрд страдающим от изменений климата странам

Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник призвал богатые государства выполнить обещание выделять ежегодно 100 млрд долларов развивающимся странам на преодоление последствий климатических изменений.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник призвал богатые государства выполнить обещание выделять ежегодно 100 млрд долларов развивающимся странам на преодоление последствий климатических изменений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AP.

"Хотя бы хватит лишь на словах поддерживать обещание выделять ежегодно 100 млрд долларов. Внесите ясность в сроки исполнения, график, дайте конкретные данные", - заявил генсек на стартовавшей в Берлине климатической конференции с участием 40 стран.

AP напоминает, что технические переговоры в июне продемонстрировали небольшие успехи по таким ключевым темам, как помощь развивающимся странам в области адаптации к изменениям климата.

Кроме того, Гутерриш предупредил, что все труднее выполнить задачу сдерживать глобальное потепление 1,5 градусами по Цельсию, предусмотренную Парижским соглашением 2015 года. Генсек ООН раскритиковал продолжающееся использование различными странами ископаемого топлива.

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс также заявил, что, хотя некоторые страны ЕС наращивают использование ископаемого топлива, ЕС по-прежнему привержен выполнению целей в сфере климата.

AP поясняет, что нынешние переговоры в Берлине нацелены на восстановление доверия между богатыми и бедными странами в преддверии климатического саммита ООН, который должен пройти в ноябре в Египте.