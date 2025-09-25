Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Гутерриш призвал к запрету автономного летального оружия

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 01:37
    Гутерриш призвал к запрету автономного летального оружия

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что искусственный интеллект (ИИ) уже влияет на мир и безопасность, и призвал к созданию глобальных рамок регулирования и обеспечению контроля человека над применением силы.

    Как передает Report, такое заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН по искусственному интеллекту.

    "Давайте внесем ясность: судьба человечества не может быть оставлена на усмотрение алгоритма. Люди всегда должны сохранять власть над решениями о жизни и смерти", - сказал Гутерриш. Он призвал заключить к следующему году юридически обязывающий документ о запрете "смертоносных автономных систем вооружений, действующих без контроля со стороны человека", и подчеркнул, что любое решение о применении ядерного оружия "должно оставаться за людьми, а не за машинами".

    Генсек отметил, что недавние конфликты стали "испытательным полигоном" для систем наведения на основе ИИ, а кибератаки с его применением могут за минуты разрушить критически важную инфраструктуру. Он также выразил обеспокоенность способностью ИИ фабриковать аудио- и видеоматериалы, что угрожает целостности информации, разжигает поляризацию в обществе и может спровоцировать дипломатические кризисы.

    Антониу Гутерриш летальное оружие искуственный интеллект

    Последние новости

    01:56

    Азербайджан и Доминикана отменили визы для дипломатов и официальных лиц

    Внешняя политика
    01:37

    Гутерриш призвал к запрету автономного летального оружия

    Другие страны
    01:36
    Фото

    Глава МИД Азербайджана встретился с президентом МККК в Нью-Йорке

    Внешняя политика
    01:21
    Фото

    Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с главой МИД Бенина

    Внешняя политика
    01:07

    В Лиге Европы УЕФА стартовал групповой этап

    Футбол
    00:58
    Фото

    Азербайджан и Мальдивы освободили граждан с обычными паспортами от визовых требований на взаимной основе

    Внешняя политика
    00:30
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с учредителем, председателем и генеральным исполнительным директором компании Global Infrastructure Partners

    Внешняя политика
    00:12

    Израиль потребовал от Сирии демилитаризации части страны и гарантий друзам

    Другие страны
    23:57

    Главы МИД Армении и Ливана обсудили Вашингтонские договоренности и "Маршрут Трампа"

    В регионе
    Лента новостей