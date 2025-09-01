    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Гутерриш потребовал немедленного освобождения задержанных хуситами сотрудников ООН в Йемене

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 03:57
    Гутерриш потребовал немедленного освобождения задержанных хуситами сотрудников ООН в Йемене

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил задержание представителей всемирной организации в Йемене и потребовал их немедленного освобождения.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы главы ООН.

    По словам спецпосланника генсека ООН по Йемену Ханса Грундберга, 31 августа мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) задержало не менее 11 сотрудников ООН на подконтрольных им территориях.

    "Я резко осуждаю произвольные задержания по меньшей мере 11 сотрудников ООН, а также насильственное проникновение в здание Всемирной продовольственной программы, конфискацию собственности ООН и попытки попасть на другие объекты организации в Сане. Я настойчиво повторяю свое требование о немедленном и безусловном освобождении задержанных, а также других сотрудников международных и местных НПО, гражданского общества и дипломатических миссий", - отметил Гутерриш.

    Генсек подчеркнул, что персонал ООН не может подвергаться задержаниям при исполнении своих обязанностей, а защита и безопасность сотрудников, имущества и объектов организации должны гарантироваться на постоянной основе.

    Гутерриш   хуситы   ООН  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Quterreş Yəməndə husilərin saxladığı BMT əməkdaşlarının azad olunmalarını tələb edib

