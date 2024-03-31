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Гутерриш осудил взрыв в Ливане, в котором пострадали миротворцы ООН 

Гутерриш осудил взрыв в Ливане, в котором пострадали миротворцы ООН  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает взрыв на юге Ливана, в результате которого получили ранения четверо миротворцев организации. Ливан обвинил в атаке Израиль, но Тель-Авив отвергает обвинения.
Другие страны
31 марта 2024 г. 05:13
Гутерриш осудил взрыв в Ливане, в котором пострадали миротворцы ООН 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает взрыв на юге Ливана, в результате которого получили ранения четверо миротворцев организации. Ливан обвинил в атаке Израиль, но Тель-Авив отвергает обвинения.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Днем 30 марта четверо военных наблюдателей ООН были ранены, когда снаряд разорвался рядом с ними. Орган ООН по надзору за выполнением условий перемирия (UNTSO) не установил источник обстрела.

Два неназванных источника агентства Reuters в органах безопасности обвинили в ударе Израиль. По их данным, инцидент произошел за пределами пограничного города Рмейш на юге Ливана. Автомобиль перевозил трех технических наблюдателей ООН и одного ливанского переводчика, когда по нему был нанесен удар.

Офис Гутерриша сообщил, что сейчас продолжается расследование, которое проводят Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (UNIFIL).

В заявлении также отмечается, что ситуация на "голубой линии" между Ливаном и Израилем с 8 октября прошлого года продолжает вызывать серьезное беспокойство, поскольку сопровождается ежедневными перестрелками между негосударственными вооруженными группировками, базирующимися в Ливане, и Армией обороны Израиля. В документе также отмечается, что боевые действия являются нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности от 2006 года, которая была направлена на урегулирование войны в Ливане.

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