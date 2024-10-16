О нас

Гутерриш обсудил с главой МИД Ирана необходимость деэскалации на Ближнем Востоке

Гутерриш обсудил с главой МИД Ирана необходимость деэскалации на Ближнем Востоке Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, в ходе которого стороны обсудили необходимость деэскалации в ближневосточном регионе.
Другие страны
16 октября 2024 г. 22:36
Гутерриш обсудил с главой МИД Ирана необходимость деэскалации на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, в ходе которого стороны обсудили необходимость деэскалации в ближневосточном регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Помимо этого, добавил Дюжаррик, глава всемирной организации призвал Иран повлиять на йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" с целью немедленного освобождения содержащихся под стражей сотрудников ООН в Йемене.

Напомним, что в начале июня офис генсека ООН сообщил о задержании 11 йеменских граждан, работавших в учреждениях системы всемирной организации. В правительстве Йемена сообщили, что силы безопасности хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" провели серию рейдов в провинциях Амран, Саад, Сана и Ходейда, задержав сотрудников ООН и ряда международных гуманитарных организаций, в том числе Save the Children и Oxfam.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Quterreş İran xarici işlər naziri ilə Yaxın Şərqdə gərginliyin azaldılması zərurətini müzakirə edib

Экслюзивные новости

Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi