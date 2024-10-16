Гутерриш обсудил с главой МИД Ирана необходимость деэскалации на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, в ходе которого стороны обсудили необходимость деэскалации в ближневосточном регионе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, в ходе которого стороны обсудили необходимость деэскалации в ближневосточном регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Помимо этого, добавил Дюжаррик, глава всемирной организации призвал Иран повлиять на йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" с целью немедленного освобождения содержащихся под стражей сотрудников ООН в Йемене.

Напомним, что в начале июня офис генсека ООН сообщил о задержании 11 йеменских граждан, работавших в учреждениях системы всемирной организации. В правительстве Йемена сообщили, что силы безопасности хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" провели серию рейдов в провинциях Амран, Саад, Сана и Ходейда, задержав сотрудников ООН и ряда международных гуманитарных организаций, в том числе Save the Children и Oxfam.