Гутерриш назвал операцию в Газе "систематическим разрушением" города

    • 16 сентября, 2025
    • 21:16
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал масштабное наземное наступление Израиля на город Газа систематическим разрушением населенного пункта.

    Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    "То, что происходит в Газе сегодня, - чудовищно. Мы видим массированное разрушение районов, систематическое разрушение города Газа. Мы видим массовое убийство гражданских лиц в таком виде, которого не было ни при одном конфликте, пока я занимаю должность генерального секретаря", - сказал он.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что армия начала запланированное масштабное наземное наступление на город Газа. Его целью заявлены установление полного контроля над городом и разгром остающихся там вооруженных отрядов радикального палестинского движения ХАМАС.

