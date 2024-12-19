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Гутерриш: Нарушения территориальной целостности Сирии должны быть прекращены

Гутерриш: Нарушения территориальной целостности Сирии должны быть прекращены Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к прекращению действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Сирии.
Другие страны
19 декабря 2024 г. 22:24
Гутерриш: Нарушения территориальной целостности Сирии должны быть прекращены

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к прекращению действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отвечая на вопросы журналистов о процессах в Сирии в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

"ИГИЛ продолжает представлять серьезную угрозу во многих частях страны. Вместе с тем, продолжаются масштабные авиаудары, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Сирии. Эти действия должны быть прекращены", - подчеркнул он.

Гутерриш также напомнил об условиях соглашения 1974 года о разъединении сил, подчеркнув, что в зоне разъединения могут находиться только миротворцы ООН. "Суверенитет, территориальное единство и целостность Сирии должны быть полностью восстановлены, а все акты агрессии немедленно прекращены", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Antonio Quterreş: Suriyanın suverenliyi, ərazi birliyi və bütövlüyü tam bərpa edilməlidir

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