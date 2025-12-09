Гутерриш на фоне обострения конфликта Камбоджи и Таиланда призвал стороны к сдержанности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Камбоджу и Таиланд к сдержанности на фоне обострения конфликта между сторонами.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице генсека в соцсети Х.

Он выразил обеспокоенность "сообщениями о возобновлении вооруженных столкновений" между Камбоджей и Таиландом.

"Я призываю обе стороны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации, подтвердить свою приверженность режиму прекращения огня и использовать все механизмы диалога для прочного решения спора мирными средствами.

ООН готов поддержать все усилия, направленные на содействие миру, стабильности и развитию в регионе", - написал Гутерриш.

Напомним, что отношения между Камбоджей и Таиландом вновь обострились 8 декабря.