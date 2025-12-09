Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Гутерриш на фоне обострения конфликта Камбоджи и Таиланда призвал стороны к сдержанности

    • 09 декабря, 2025
    • 05:18
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Камбоджу и Таиланд к сдержанности на фоне обострения конфликта между сторонами.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице генсека в соцсети Х.

    Он выразил обеспокоенность "сообщениями о возобновлении вооруженных столкновений" между Камбоджей и Таиландом.

    "Я призываю обе стороны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации, подтвердить свою приверженность режиму прекращения огня и использовать все механизмы диалога для прочного решения спора мирными средствами.

    ООН готов поддержать все усилия, направленные на содействие миру, стабильности и развитию в регионе", - написал Гутерриш.

    Напомним, что отношения между Камбоджей и Таиландом вновь обострились 8 декабря.

    Quterreş aralarındakı münaqişə yenidən alovlanan Kamboca və Tailandı səbirli olmağa çağırıb
    Elvis

