Гутерриш на фоне обострения конфликта Камбоджи и Таиланда призвал стороны к сдержанности
- 09 декабря, 2025
- 05:18
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Камбоджу и Таиланд к сдержанности на фоне обострения конфликта между сторонами.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице генсека в соцсети Х.
Он выразил обеспокоенность "сообщениями о возобновлении вооруженных столкновений" между Камбоджей и Таиландом.
"Я призываю обе стороны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации, подтвердить свою приверженность режиму прекращения огня и использовать все механизмы диалога для прочного решения спора мирными средствами.
ООН готов поддержать все усилия, направленные на содействие миру, стабильности и развитию в регионе", - написал Гутерриш.
Напомним, что отношения между Камбоджей и Таиландом вновь обострились 8 декабря.