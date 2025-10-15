Гутерриш: Гуманитарная деятельность ООН на грани коллапса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что гуманитарная деятельность организации находится "на грани коллапса" из-за растущих потребностей и сокращения финансирования.

Как передает Report, такое заявление он сделал, представляя свои предложения по реформе гуманитарного компонента ООН.

"Гуманитарная деятельность находится на грани коллапса. Потребности выше, чем когда-либо, однако финансирование гуманитарных операций системы ООН сокращается. Настало время для смелых, системных изменений", - сказал Гутерриш на заседании Генассамблеи по инициативе "ООН-80".

Он также рассказал о новом гуманитарном пакте, который представляет собой план из шести пунктов, направленный на то, чтобы "оказывать помощь быстрее, с меньшими затратами и с большей надежностью". Он включает в себя новую "Инициативу совместной гуманитарной дипломатии" для обеспечения единой позиции ООН, сокращение бюрократии за счет упрощения планов реагирования, а также интеграцию цепочек поставок основных гуманитарных учреждений для более экономически эффективных закупок и логистики.

Кроме того, предлагается расширить использование общих служб - от офисных помещений до автопарков и систем безопасности - для таких агентств, как Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирная продовольственная программа, Детский фонд ООН и Международная организация по миграции. План также предусматривает создание нового "Совместного центра гуманитарных данных" и устранение дублирования программ в областях продовольствия, здравоохранения и питания.