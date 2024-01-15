Гутерриш: 152 сотрудника ООН погибли в ходе боевых действий в Газе

Обострение конфликта в секторе Газа унесло жизни 152 сотрудников ООН.

Обострение конфликта в секторе Газа унесло жизни 152 сотрудников ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Я глубоко обеспокоен явными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем. С 7 октября 152 сотрудника ООН были убиты в Газе - больше всего в истории нашей организации", - сказал он.

Гутерриш добавил, что сотрудники гуманитарных организаций, несмотря на огромное давление, делают все возможное для доставки помощи в Газу.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.