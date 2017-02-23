Гутерреш предложил создать в ООН управление по борьбе с терроризмом

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил создать во всемирной организации управление по борьбе с терроризмом. Как сообщает Report, об этом он сообщил на встрече государств-членов Генеральной Ассамблеи ООН.

Предлагается, что данное управление возглавит новый заместитель генерального секретаря.

На данный момент в ООН существует контртеррористический комитет Совета Безопасности. Структура была учреждена СБ ООН в 2001 году вскоре после терактов 11 сентября в США.

Предлагаемая Гутеррешем структура, по его словам, не будет курировать, или вмешиваться в работу действующих структур СБ ООН, и будет докладывать Генеральной Ассамблее ООН через генсека организации.