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    Замглавы МИД России: Гуманитарные аспекты не являются предусловием переговоров в Женеве

    В резолюции СБ ООН ничего об этом не говорится

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Гуманитарные аспекты не являются предварительным условием начала межсирийских переговоров".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД России Геннадий Гатилова.

    "Гуманитарные аспекты не являются каким-то предусловием для начала переговоров. В резолюции СБ ООН ничего об этом не говорится. В резолюции говорится о том, что оппозиция должна быть высоко представительной для того, чтобы вступить в диалог, в переговоры", - заявил Гатилов.

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